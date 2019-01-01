Григорий Серёдкин Центровой «Пармы» Артём Забелин восстановится после операции к июлю Поделиться Поделиться Твитнуть

Центровой БК «Парма» Артём Забелин успешно прооперирован в одной из римских клиник. Об этом сообщает пресс-служба пермского баскетбольного клуба.

Врачи провели реконструкцию передней крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшее время баскетболист приступит к первому этапу реабилитации. По прогнозам специалистов, сроки восстановления спортсмена составят до четырёх месяцев.

Андрей Буторин, врач БК «Парма»:

— 28 февраля прошла операция, Артёма выписали из клиники, и теперь он пройдёт двухнедельный курс реабилитации. Необходимо восстановить мышечный тонус и привести колено в должное состояние. Если после курса реабилитации с коленом всё будет хорошо, то уже через месяц Артём сможет начинать выполнение упражнений на укрепление колена. К началу июля Артём может быть готов к полноценной работе.

Напомним , в феврале стало известно, что Артём Забелин не сыграет в оставшихся играх Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020 из-за повреждения передней крестообразной связки колена.