Дмитрий Енцов журналист Самолёт «заминированного» рейса Новосибирск — Москва вылетел из Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Самолёт рейса №2508 Новосибирск — Москва авиакомпании S7 благополучно вылетел из международного аэропорта Пермь в 17:25 по местному времени. Взрывных устройств на его борту не обнаружено.

Напомним, самолёт экстренно приземлился в Перми в 12:53. Как сообщили в пресс-службе S7, во время выполнения рейса на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован.

«Информация была передана экипажу воздушного судна. В целях обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — Перми. Самолёт благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта и проводят необходимые мероприятия».

На борту находилось 114 пассажиров и шесть членов экипажа. В аэропорту сообщили, что пассажирам было предоставлено питание.