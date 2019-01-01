Григорий Серёдкин В Перми из-за сообщения о бомбе экстренно приземлился самолёт рейса Новосибирск — Москва Поделиться Поделиться Твитнуть

По сообщениям ряда телеграм-каналов, в Перми экстренно приземлился самолёт, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву.

Пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов сообщил, что самолёт успешно совершил посадку в Перми.

«Самолёт авиакомпании S7 Новосибирск — Москва подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртской Республикой. Запросил посадку, долгое время не выходил на связь. В настоящее время совершил успешную посадку в международном аэропорту «Пермь». Никто из находящихся на борту не пострадал».

Названо две версии экстренной посадки: разгерметизация салона и сообщение о бомбе.

В авиакомпании S7 сообщили, что во время выполнения рейса на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован.

«Информация была передана экипажу воздушного судна. В целях обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — Перми. Самолёт благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта и проводят необходимые мероприятия».

После того, как пройдёт досмотр воздушного судна, багажа, груза, почты, пассажиров и пройдёт дозаправка, борт вылетит в Москву, добавили в авиакомпании.