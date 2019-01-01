Григорий Серёдкин Полузащитница «Звезды-2005» вызвана в сборную России Поделиться Поделиться Твитнуть

Полузащитница пермского ЖФК «Звезда-2005» Кристина Хорошева вызвана в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт российской женской футбольной лиги.

Футболистка пермской команды заменит в составе сборной Маргариту Черномырдину (ЖФК «ЦСКА», Москва), которая не сможет помочь команде по состоянию здоровья.

Национальная сборная России продолжает подготовку к отборочному матчу на Евро-2021 против сборной Косово, который состоится 6 марта. Кристина Хорошева стала единственной представительницей «звёздочек» в составе сборной.

Напомним, 26 февраля три футболистки «Звезды-2005» получили вызов в молодёжную сборную России.



