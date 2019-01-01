Григорий Серёдкин Три футболистки «Звезды-2005» вызваны в молодёжную сборную России Поделиться Поделиться Твитнуть

Три футболистки ЖФК «Звезда-2005» получили вызов в сборную России U-21. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В состав национальной команды вызваны вратарь Татьяна Дронова и полузащитники Яна Литвиненко и Кристина Хорошева.

С 27 февраля по 7 марта женская сборная России U-21 проведёт учебно-тренировочный сбор в Аликанте, Испания. На сборе россиянки сыграют два товарищеских матча со сборной Испании U-20. Встречи состоятся 4 и 6 марта на стадионе «Пинатар Арена» в Сан-Педро-дель-Пинатаре.

Напомним , голкипер Татьяна Дронова в январе перешла в пермскую «Звезду-2005» из ижевского «Торпедо».