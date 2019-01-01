Дмитрий Енцовжурналист
«Звезда-2005» подписала двух игроков
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Пермский женский футбольный клуб «Звезда-2005» подписал контракты с двумя игроками —вратарём Татьяной Дроновой и защитником Любовью Кипятковой.
Первая перешла в «Звезду» из ижевского «Торпедо». Является воспитанницей школы «Приалит» (Реутов) и «Чертаново».
Вторая хорошо знакома пермским болельщикам, так как не только является воспитанницей «Звезды-2005», но и провела в её составе почти всю карьеру, за исключением двух последних сезонов, когда она выступала за «Рязань-ВДВ».
Поделиться
Поделиться
Твитнуть