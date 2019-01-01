Дмитрий Енцов журналист «Звезда-2005» подписала двух игроков Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский женский футбольный клуб «Звезда-2005» подписал контракты с двумя игроками —вратарём Татьяной Дроновой и защитником Любовью Кипятковой.

Первая перешла в «Звезду» из ижевского «Торпедо». Является воспитанницей школы «Приалит» (Реутов) и «Чертаново».

Вторая хорошо знакома пермским болельщикам, так как не только является воспитанницей «Звезды-2005», но и провела в её составе почти всю карьеру, за исключением двух последних сезонов, когда она выступала за «Рязань-ВДВ».