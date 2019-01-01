Григорий Серёдкин Форвард «Пармы» вошёл в топ-5 игроков Единой лиги ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Форвард «Пармы» Эйгирдас Жукаускас вошёл в топ-5 игроков Единой лиги ВТБ по итогам игровой недели. Об этом сообщает официальное сообщество турнира «ВКонтакте».

Напомним, в воскресенье, 1 марта, «Парма» в УДС «Молот» обыграла польскую «Зелёну Гуру» со счётом 91:76 и установила клубный рекорд по победам в Единой лиге ВТБ. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в активе восемь побед. Литовский легионер «Пармы» Эйгирдас Жукаускас набрал 18 очков, 8 подборов и 19 баллов эффективности.

Следующий матч «Парма» проведёт на выезде. 15 марта команда Казиса Максвитиса в Минске сыграет с местным БК «ЦМОКИ-Минск», где продолжит борьбу за попадание в плей-офф текущего розыгрыша Единой лиги ВТБ. (0+)