Дмитрий Енцов журналист «Парма» установила клубный рекорд по победам в Единой лиге ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Пермский баскетбольный клуб «Парма» обновил личный рекорд по количеству побед в одном регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. 1 марта пермяки на домашней площадке обыграли польскую «Зелёну Гуру» со счётом 91:76.

Эта победа стала восьмой для «Пармы» в нынешнем розыгрыше лиги, что уже стало лучшим клубным результатом: до этого пермяки в одном сезоне одерживали максимум семь побед (в сезоне-2017/2018).

При этом «Парме» в «регулярке» осталось сыграть ещё шесть матчей.

Отметим, что клуб занимает сейчас и свою лучшую промежуточную позицию в турнирной таблице — пятое место.

В матче с «Зелёной Гурой» лучшими стали Эйгирдас Жукаускас (18 очков + 8 подборов, рейтинг эффективности 19), Максим Григорьев (15 очков), Лоренцо Уильямс (11 очков + 7 передач, рейтинг эффективности 20).