Сергей Данилов Главврач березниковской скорой помощи оставил свой пост после скандала с фельдшерами Поделиться Поделиться Твитнуть

Главный врач березниковской станции скорой помощи Андрей Соседков ушел со своего поста по собственному желанию. Он останется в штате рядовым врачом, а обязанности руководителя временно будет исполнять его бывший заместитель, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

При этом источник издания заявил, что проверка, которую проводило краевое министерство здравоохранения, не выявила нарушений в действиях фельдшеров. Однако, по словам источника, именно под давлением властей главврач был отстранен от должности — в качестве «публичной порки».

Напомним, в прошлые выходные в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, запечатлевшее, как сотрудники скорой помощи в Березниках тащат пациента до машины по асфальту — использовать для транспортировки носилки они отказались из-за того, что мужчина оказался нетрезвым и был в грязной одежде. Позже министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова написала в Instagram, что минздрав ведет проверку этой информации.

Прокуратура Березников организовала проверку информации о ненадлежащем оказании экстренной медицинской помощи местному жителю.