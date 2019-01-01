Прокуратура проведёт проверку после сообщений о ненадлежащем оказании медпомощи в Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Березников организовала проверку информации о ненадлежащем оказании экстренной медицинской помощи местному жителю.

Напомним, ранее в одной из соцсетей появилось видео, на котором несколько человек в одежде фельдшеров по асфальту тащили пациента к карете скорой помощи. На вопрос прохожих о том, почему не используются носилки, фельдшеры сообщили, что «носилки для больных, а он весь грязный». Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова уже поручила провести проверку.

По данным прокуратуры, медработники допустили нарушения оказания экстренной помощи. В ходе проверки надзорный орган проверит соблюдение медработниками требований законодательства о здравоохранении, в том числе стандартов оказания первой медицинской помощи.

В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Кроме этого, на контроле прокуратуры находится проведение служебного расследования краевым минзравом.