Сергей Данилов В минздраве обещают наказать фельдшеров за недопустимое отношение к пациенту Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниках к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры, которые волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи. Об этом в своём Instagram сообщает министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Ранее в одной из соцсетей появилось видео, на котором несколько человек в одежде фельдшеров по асфальту тащили пациента к медмашине. На вопрос очевидца, почему для мужчины не взяли носилки, один из медработников ответил, что «носилки для больных, а он весь грязный».

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Пришла в ужас от увиденного... Несомненно, проверим данную информацию. Но и без результатов проверки могу сказать, что такое отношение к пациенту недопустимо. Бригада обязана была транспортировать больного на носилках, но по какой-то причине не сделала этого. Все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

На данный момент специалисты Министерства здравоохранения Пермского края проверяют информацию по данному случаю. О результатах проверки я обязательно сообщу.

Хочу напомнить, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому.