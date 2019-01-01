Скорая помощь зарегистрировала 20 февраля ещё два схода наледи с крыш на людей Два человека госпитализированы Поделиться Поделиться Твитнуть

В официальной группе службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района в сети «ВКонтакте» рассказали о несчастных случаях, произошедших из-за схода с крыш снега 20 февраля.

Напомним, ранее стало известно об одном случае. Наледь упала на ребёнка и его бабушку с дома на Комсомольском проспекте. Ребёнка госпитализировали.

По данным службы скорой помощи, 20 февраля было зарегистрировано ещё два аналогичных вызова:

«В 15:21 поступил вызов на ул. 25 Октября, 1 — упавший с крыши снег травмировал женщину 33 лет, с переломом левого предплечья она госпитализирована в краевую клиническую больницу.

В 18:39 на ул. Мира, 101 сосулька упала на девочку 12 лет. С сотрясением мозга она госпитализирована в краевую детскую больницу»