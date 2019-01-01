Прокуратура проведёт проверку действий УК после ЧП со снегом на Комсомольском проспекте Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Свердловского района Перми организовала проверку причин и условий, способствовавших сходу снежной массы с крыши многоквартирного дома на пешеходную зону.

Напомним, 19 февраля с крыши дома на Комсомольском проспекте, 47 сошла наледь. В результате семилетняя девочка получила тяжёлую травму, а её 67-летняя бабушка — множественные ушибы. Бригада скорой помощи госпитализировала ребёнка в больницу, где девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавшей оценивается как стабильно удовлетворительное. Краевой СКР возбудил уголовное дело.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц, обслуживающей коммунальной организации ООО УК «Уралстройремонт», в части соблюдения требований жилищного законодательства, обеспечения благоустройства, безопасных и комфортных условий проживания.