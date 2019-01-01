Григорий Серёдкин В Перми возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины и ребёнка из-за падения льда с крыши Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по факту травмирования семилетней девочки и её бабушки в результате падения наледи с крыши жилого дома.

По данным ведомства, 19 февраля с крыши дома на Комсомольском проспекте, 47 сошла наледь. В результате семилетняя девочка получила тяжёлую травму, а её 67-летняя бабушка — множественные ушибы. Бригада скорой помощи госпитализировала ребёнка в больницу, где девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавшей оценивается как стабильно удовлетворительное.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Установлено, что обязанность по обслуживанию дома возложена на управляющую компанию, заключившую договор на выполнение работ по очистке кровли от снега, сосулек и наледи с индивидуальным предпринимателем. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документы, регламентирующие обслуживание дома. Допрашиваются ответственные за очистку кровли лица.



