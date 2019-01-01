Авиакомпания Nordwind запустит рейсы из Перми в Крым
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Авиакомпания Nordwind с начала июня откроет прямые рейсы в Крым сразу из 24 городов. По данным пресс-службы компании, перелёты в аэропорт Симферополя будут выполняться из Перми трижды в неделю.
Прямые рейсы продлятся до конца сентября. Полёты будут осуществляться на Boeing 737, Airbus А321 и Embraer 190.
Напомним, также полёты в Крым будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Также Пермь и Крым свяжет поезд.
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