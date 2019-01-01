Пермь и Симферополь свяжет прямой поезд Поделиться Поделиться Твитнуть

В группе «Крымской железной дороги» «ВКонтакте» опубликован проект расписания нового пассажирского поезда 561/562 Пермь — Симферополь — Пермь. Об этом сообщает газета «Пятница».

Судя по опубликованной информации, поезд планируется запустить со 2 июня 2020 года. Частота движения — один раз в четыре дня.



Официально о запуске поезда пока не сообщается. В официальном перевозчике в Крым — АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» — информацией о запуске поездов по данному маршруту пока не располагают.