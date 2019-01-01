Дмитрий Енцов журналист Летом из Перми возобновятся полёты в Крым Стоимость билетов в одну сторону составляет 10,2—13,7 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Red Wings возобновит полёты из Перми в Симферополь. Полёты начнутся 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Симферополь.

Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю — по средам и субботам. На сайте авиакомпании уже можно бронировать билеты. На июнь стоимость в одну сторону составляет 10,2—13,7 тыс. руб.

Ранее прямые рейсы в Симферополь выполняла авиакомпания «Россия».