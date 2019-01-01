Наталья Тимофеева журналист Владимир Шатров получил оплачиваемую ставку Николая Дёмкина в Заксобрании Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Шатров



Сегодня, 20 февраля, Заксобрание единогласно поддержало проект постановления о внесении изменений в список депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе. Таким образом, оплачиваемую ставку Николая Дёмкина получил Владимир Шатров. При этом сам Николай Дёемкин подчеркнул, что он «ни одного дня не проработал на профессиональной основе и не понимает, почему его прошлое заявление потерялось».

Напомним, что в начале 2018 года в Заксобрании увеличили число ставок для профессиональных депутатов, получающих зарплату, с 21 до 24 человек. Две из этих дополнительных ставок достались фракции «Единой России», а одна — «Справедливой России». В июне 2018 года дополнительные ставки, положенные фракции «Единой России», получили председатель комитета по промышленности, налогам и экономической политике Татьяна Миролюбова и экс-секретарь регионального отделения «Единой России», бывший гендиректор ПЗСП Николай Дёмкин. Но два месяца спустя Николай Дёмкин сообщил о своём намерении отказаться от работы в качестве депутата на постоянной основе, так как не может посвящать 100% рабочего времени исполнению депутатских обязанностей.

В феврале 2020 года фракция партии «Единая Россия» предложила исключить из состава профессиональных депутатов бывшего гендиректора ПЗСП Николая Дёмкина и отдать его ставку бывшему гендиректору НПО «Искра» Владимиру Шатрову.