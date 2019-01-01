Наталья Тимофеева журналист Владимир Шатров получит в заксобрании оплачиваемую ставку Николая Дёмкина Депутаты рассмотрят этот вопрос 20 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фракция «Единая Россия» внесла в Заксобрание края проект постановления о внесении изменений в список депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе.

Фракция предложила исключить из состава профессиональных депутатов бывшего гендиректора ПЗСП Николая Дёмкина и отдать его ставку бывшему гендиректору НПО «Искра» Владимиру Шатрову. Вопрос рассмотрят на пленарном заседании 20 февраля.

Напомним, что в начале 2018 года в Заксобрании увеличили число ставок для профессиональных депутатов, получающих зарплату, с 21 до 24 человек. Две из этих дополнительных ставок достались фракции «Единой России», а одна — «Справедливой России». В июне 2018 года дополнительные ставки, положенные фракции «Единой России», получили председатель комитета по промышленности, налогам и экономической политике Татьяна Миролюбова и экс-секретарь регионального отделения «Единой России», бывший гендиректор ПЗСП Николай Дёмкин. Но два месяца спустя Николай Дёмкин сообщил о своём намерении отказаться от работы в качестве депутата на постоянной основе, так как не может посвящать 100% рабочего времени исполнению депутатских обязанностей.

«Оставляя пост генерального директора ПЗСП, я предполагал, что образуется большое количество свободного времени, которое можно будет посвятить работе в парламенте. Однако вскоре стало понятно, что это не совсем так: у меня по-прежнему достаточно значительный объём связанной с бизнесом работы, которой необходимо уделять серьёзное внимание. Иными словами, посвятить себя исключительно депутатской деятельности, чего требует работа парламентария на постоянной основе, я не смогу. Кроме того, я продолжаю являться собственником ряда бизнес-структур, что по закону не даёт мне права занимать ставку в Законодательном собрании», — пояснил Николай Дёмкин.

Отметим, что 24 октября 2019 года фракция «Единая Россия» в ЗС передала одну свою «платную» ставку депутату от ЛДПР Игорю Орлову. С учётом того, что заявление на своё исключение из числа депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, Николай Дёмкин написал только 4 февраля 2020 года, Игорю Орлову досталась платная ставка, освободившаяся 29 ноября 2018 года после перехода Александра Борисова на работу в краевое правительство.