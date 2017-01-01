Николай Дёмкин отказался от депутатской ставки

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Николай Дёмкин

Депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Дёмкин сегодня, 8 августа, сообщил о своём намерении отказаться от работы в качестве депутата на постоянной основе.

Напомним, решение об увеличении количества ставок для депутатов, работающих на постоянной основе, было принято краевым парламентом в апреле 2018 года. Число таких ставок выросло с 21 до 24, две новых получила фракция «Единая Россия», одну — «Справедливая Россия». Помимо Николая Дёмкина, из числа единороссов ставка депутата на постоянной основе досталась Татьяне Миролюбовой.

Николай Дёмкин пояснил своё решение отказаться от депутатской ставки тем, что «не может посвящать 100% рабочего времени исполнению депутатских обязанностей».

Николай Дёмкин, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Действительно, я рассматривал возможность работать депутатом на постоянной основе. Спасибо коллегам-депутатам, которые поддержали меня, проголосовав за эту инициативу. Дело в том, что, оставляя пост генерального директора ПЗСП, я предполагал, что образуется большое количество свободного времени, которое можно будет посвятить работе в парламенте. Однако вскоре стало понятно, что это не совсем так: у меня по-прежнему достаточно значительный объем связанной с бизнесом работы, которой необходимо уделять серьезное внимание. Иными словами, посвятить себя исключительно депутатской деятельности, чего требует работа парламентария на постоянной основе, я не смогу. Кроме того, я продолжаю являться собственником ряда бизнес-структур, что по закону не даёт мне права занимать ставку в Законодательном собрании. В этой ситуации, взвесив всё, я принял решение не переходить в ЗС на постоянное место работы. Продолжу и дальше исполнять обязанности депутата на общественных началах. Уверен, что коллеги примут правильное решение и передадут вакантную ставку достойному депутату, который будет максимально эффективно работать на этой должности.



