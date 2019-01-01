Григорий Серёдкин Открыта регистрация на четвёртый Пермский международный марафон Он пройдёт 5-6 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

20 февраля стартовала регистрация на четвёртый Пермский международный марафон, который состоится 5—6 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На официальном сайте мероприятия доступно 12,8 тыс. слотов на семь дистанций — от 1 км до 42,195 км. Стоимость участия составляет от 500 руб. до 1500 руб., в зависимости от выбранной дистанции. Кроме того, присутствует бесплатный заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 м.

Отметим, что Пермский международный марафон пройдёт в четвёртый раз. Впервые забег состоялся 3 сентября 2017 года. В первый год проведения марафона на разных дистанциях свои силы попробовали 5,5 тыс. участников, во второй — 7,2 тыс. На третий год проведения марафона в забеге приняли участие 9 тыс. человек из восьми стран мира.

Также ранее была открыта регистрация на вертикальный забег Red Bull 400 в Чайковском, который пройдёт 23 мая.