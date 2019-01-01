Red Bull 400 в Чайковском намечен на 23 мая Участникам предстоит пробежать 400 м под уклоном в 35 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году забег на трамплин в Чайковском под эгидой Red Bull назначен на 23 мая. Регистрация на событие открыта 12 февраля. Помимо мужчин и женщин отдельный забег будет составлен из пожарных.

Red Bull 400 — это мировая серия экстремальных гонок. Участникам предстоит пробежать дистанцию 400 м в гору, взобравшись на горнолыжный трамплин базы «Снежинка» под уклоном 35 градусов.

В каждом отборочном забеге 70 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 м перед тем, как начать забег на трамплин. Три участника, показавшие лучшее время в финальном забеге, становятся победителями экстремальной гонки на выносливость.

В 2019 году участие в забеге приняли 1 тыс. человек.