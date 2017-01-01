Праздник бега Победителями Пермского международного марафона стали спортсмены из Чувашии

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Фото: Константин Долгановский

В минувшие выходные в краевой столице прошёл третий Пермский международный марафон. В этом году в нем приняли участие более 9 тыс. человек из восьми стран мира, 27 регионов и 260 городов. Главные марафонские дистанций выиграли спортсмены из Чувашии. В числе первых оказались и пермяки.

В этом году Пермский марафон начался за два дня до главных забегов — с «Кавер-марафон». Услышать кавер-версии популярных музыкальных песен можно было от пермской группы El-Capitan, группы We Are Police из Екатеринбурга и других. Хедлайнером фестиваля выступили бессменные резиденты шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале группа «Фрукты».

Традиционные события марафона прошли в субботу. Этот день марафонцы провели по всем канонам: без усиленных тренировок, с «углеводной загрузкой» на Pasta party и экскурсией по беговым локациям Перми. В это день порядка 560 детей пробежали дистанцию в 1,5 км и забег на 750 м. Выдача старт-пакетов завершилась танцами под песню «Мама, я танцую» на концерте энергичной поп-группы #2Маши .

Кроме того, на площади перед Театром-Театром 7 сентября шли бои профессиональных спортсменов по рукопашному бою, боевому самбо, кикбоксингу. На спортивном шоу «Русская сила» пермский молодой атлет Борис Харламов установил рекорд мира, сдвинув автопоезд весом 35 тонн. Результат будет занесен в книгу рекордов России.

В день марафона первыми на старт вышли участники, зарегистрированные на дистанции 10 км, 21 км и 42 км. По новой трассе — ул. Ленина, ул. Сибирская, ул. Монастырская, ул. Окулова — пробежали 4 тыс. 431 человек.

Абсолютным победителем на марафонской дистанции среди мужчин стал Александр Новиков из Чувашии с результатом 2 часа 20 минут 14 секунд, вторым — Александр Павленин из Санкт-Петербурга, третьим — пермяк Андрей Смирнов. Среди женщин первой марафон пробежала Татьяна Архипова из Чувашии с лучшим результатом в России среди женщин — 2 часа 30 минут 4 секунды, второй финишировала пермячка Мария Осокина, третьей стала Татьяна Арясова из Чувашии.

Победителем полумарафона среди мужчин стал пермяк Владимир Никитин. Вторым дистанцию преодолел Михаил Максимов из Чувашии, третьим — Алексей Полтанов из Ижевска. Среди женщин первой финишировала Александра Жаворонкова из Тольятти, второй — Евдокия Букина из Челябинска, третьей — Мария Бережная из Серова.

Абсолютные победители марафонской дистанции получили сертификаты на 500 тыс. руб. Остальные спортсмены также получили денежные награды.

Утром дистанцию в 200 м преодолели участники на инвалидных колясках. Самый массовый забег на 3 ки пробежали 3 тыс. 358 участников. Дистанцию в 5 км пробежали 870 человек.

В забеге на 10 км приняли участие пермские власти. Глава Перми Дмитрий Самойлов пробежал дистанцию за 58 мин. 51 сек., а губернатор Максим Решетников — за 1 час 12 мин.

Комментировали забеги спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.

Пермский марафон

Фото: Константин Долгановский