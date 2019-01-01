«Единая Россия» открыла «горячую линию» для жалоб на поборы в школах Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональное отделение партии «Единая Россия» принимает на свою «горячую линию» информацию о возможных поборах в школах.

Напомним, 15 февраля СК России по Пермскому краю начал проверку после информации о поборах в пермском лицее.

«Горячая линия» партии работает в рамках проекта «Новая школа». По телефону 236-08-55 родители и школьники могут сообщить о коррупции в учебных заведениях, необоснованных финансовых претензиях. Поступившие обращения будут проверены, взяты на контроль и проработаны совместно с компетентными органами.

«Горячая линия» будет работать до 27 февраля с 9:00 до 18:00.