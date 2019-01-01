Краевой СКР начал проверку после информации о поборах в пермской школе Поделиться Поделиться Твитнуть

СКР по Пермскому краю начал доследственную проверку после сюжета на федеральном канале о том, что администрация общеобразовательного учебного заведения незаконно собирает с родителей учащихся деньги.

Согласно сайту краевого СКР, отец третьеклассника распространил видеообращение о том, что в лицее, где учится его сын, с родителей собирают по 1200 руб. на учебники математики и линолеум. По словам отца, после отказа сдать деньги учителя начали унижать ребёнка перед одноклассниками

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.