Дмитрий Енцов журналист Гордума рассмотрит смену зонирования для строительства теннисного корта и лыжероллерной трассы Поделиться Поделиться Твитнуть

Члены думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми 19 февраля одобрили вынесение на пленарное заседание двух вопросов, связанных со строительством спортобъектов.

В частности, комитет по физической культуре и спорту администрации Перми планирует построить теннисный корт в микрорайоне Садовом, на ул. Звонарёва, 1а.

Намерение связано с закрытием корта в микрорайоне Ива, на ул. Художника Зеленина, 1а. Корт появился там в 2017 году, но, по мнению мэрии, является незаконным.

Фактически корт прекратил работу в июне 2019 года, но так как спортсооружение пользовалось популярностью — там занимались примерно 300 человек, — решено найти альтернативную площадку.

По мнению чиновников, участок на Звонарёва является подходящим, так как расположен недалеко от прошлого места. Договорённость по этому варианту размещения теннисного корта была достигнута в ходе встречи главы Перми Дмитрия Самойлова с владельцами корта в июне.

Кроме того, планируется строительство лыжероллерной трассы в Кировском районе. Она будет расположена на территории существующей базы «Прикамье» рядом с микрорайоном Налимиха.

Вопрос смены зонирования для её проектирования был поднят на заседании комиссии по землепользованию и застройке 9 октября 2019 года. По словам председателя городского комитета по физической культуре и спорту Сергея Сапегина, трасса предполагает обустройство асфальтовых дорожек шириной 8 м, поэтому не может находиться в зоне «городских лесов». Для этого департамент предлагает сменить зонирование на территории 5 га на зону «Р-2» («зона рекреационно-ландшафтных территорий»).

Сапегин отметил, что обустройство трассы позволит спортсменам использовать её круглый год.

Ранее под трассу рассматривали варианты в Черняевском лесу и на базе «Динамо» в Мотовилихинском районе, и совместно с департаментом физической культуры и спорта решено, что идеальным местом станет «Прикамье». Помимо обустройства асфальтовых дорожек, участок будет газифицирован.

Напомним, летом 2018 года дети, занимающиеся лыжероллерным спортом, записали видеообращение к Владимиру Путину о том, что в городе нет подобных трасс. После этого краевой минспорта начал прорабатывать варианты её размещения, но тогда кроме «Прикамья» рассматривались территория студгородка ПНИПУ (также в правобережной части города) и комплекс «Пермские медведи».

Оба вопроса будут рассмотрены на пленарном заседании гордумы 25 февраля.