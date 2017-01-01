Пермскую лыжероллерную трассу построят на базе «Прикамье» Этот вариант показался властям интереснее Черняевского леса и базы «Динамо»

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Окончательно определилось место строительства лыжероллерной трассы в Перми. Она будет построена на территории существующей базы «Прикамье» в правобережной части Перми, рядом с микрорайоном Налимиха.

Вопрос смены зонирования для её проектирования был поднят на заседании комиссии по землепользованию и застройке 9 октября. По словам председателя городского комитета по физической культуре и спорту Сергея Сапегина, трасса предполагает обустройство асфальтовых дорожек шириной 8 м, поэтому не может находиться в зоне «городских лесов». Для этого департамент предлагает сменить зонирование на территории 5 га на зону «Р-2» («зона рекреационно-ландшафтных территорий»).



Сапегин отметил, что обустройство трассы позволит спортсменам использовать её круглый год.

Заместитель начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Лев Третьяков отметил, что ранее под трассу рассматривали варианты в Черняевском лесу и на базе «Динамо» в Мотовилихинском районе и совместно с департаментом физической культуры и спорта решено, что идеальным местом станет «Прикамье».

Сергей Сапегин добавил, что помимо обустройства асфальтовых дорожек участок будет газифицирован.



После прохождения процедуры публичных слушаний будут чётко понятны сроки реализации проекта.



Напомним, летом прошлого года дети, занимающиеся лыжным спортом, записали видеообращение к Владимиру Путину о том, что в городе нет подобных трасс. После этого краевой минспорта начал прорабатывать варианты её размещения, но тогда кроме «Прикамья» рассматривалась территория студгородка ПНИПУ (также в правобережной части города) и комплекс «Пермские медведи».