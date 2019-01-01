Дмитрий Енцов журналист Гособвинение просит приговорить депутата Заксобрания Илью Кузьмина к четырём годам Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках судебного процесса по делу депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина, который проходит в Соликамском городском суде, назван срок, на который прокуратура просит заключить под стражу обвиняемого,— четыре года колонии общего режима.

Расследование уголовного дела завершено во второй половине ноября 2019 года.

Депутата обвиняют по ч. 3 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении особо тяжкого преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения»).

По окончательной версии следствия, 24 февраля 2019 года во дворе многоквартирного жилого дома в городе Соликамске «с целью повышения своего имиджа» депутат инсценировал покушение на самого себя «с искусственным созданием доказательств обвинения». В этот же день о «покушении» он сообщил в правоохранительные органы и распространил информацию об этом в социальных сетях.

Сам Кузьмин вины не признаёт и считает, что на него действительно было совершено покушение из-за неразделённой любви его бывшей подруги.