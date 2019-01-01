Григорий Серёдкин За год число точек общепита в Перми выросло на 4,8% Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе 2020 года в Перми насчитывалось 1,9 тыс. заведений общепита. Годовой прирост числа точек питания составил 4,8%. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Приволжье».

Наибольший годовой прирост заведений среди городов-миллионников отмечается в Красноярске (+19,5% — до 1,7 тыс.), Омске (+19,1% — до 2 тыс.) и Новосибирске (+16,5% — до 2,9 тыс.).

Наименьший прирост зафиксирован в Нижнем Новгороде (+1,2% — до 1,8 тыс) и в Волгограде (+3,3% — до 1,3 тыс).

Всего за 2019 год число заведений общепита в 15 городах-миллионниках увеличилось на 11,8% — до 52,5 тыс. точек. Лидирует по количеству точек Москва (17,1 тыс.). Второе место занимает Санкт-Петербург (10,1 тыс.).