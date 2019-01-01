Григорий Серёдкин В Перми уволен медбрат, писавший об убийстве пациентов Минздрав посчитал, что анестезист нарушил врачебную этику Поделиться Поделиться Твитнуть

Врачи Пермской краевой клинической больницы впервые в истории пермской медицины провели сложную операцию по трансплантации почки

Медбрата Сергея Калинина, работавшего в городской клинической больнице им. Гринберга, уволили за нарушение врачебной этики. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. «Смертей во время дежурств медицинского работника не было. Однако такое поведение — прямое нарушение врачебной этики, поэтому медбрат был уволен» , - цитирует министра «Коммерсантъ. Прикамье»

Напомним, на форуме «Двач» анонимный медбрат писал, что самовольно отключает пациентов от аппарата ИВЛ и таким образом убил порядка 10 человек. Позднее было установлено, что автор сообщений работает в пермской больнице, но вреда пациентам не наносил, а сообщения писал в состоянии алкогольного опьянения. Его проверили на детекторе лжи.







