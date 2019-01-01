Дмитрий Енцов журналист Минздрав: информация об анестезисте, отключавшем аппараты ИВЛ, не подтвердилась Поделиться Поделиться Твитнуть

Проверка не подтвердила информацию о том, что в пермской больнице работает медбрат-анестезист, который отключал пациентов от аппаратов ИВЛ. Об этом написала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в своём Instagram.

«Стали известны результаты проверки фактов, распространяемых в сети Интернет, в отношении медицинского брата-анестезиста одной из больниц Пермского края. К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась...

По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы», — написала министр.

Напомним, ранее пользователь анонимного форума «Двач» написал пост о том, что самовольно отключает пациентов от аппарата ИВЛ, чтобы посмотреть на их агонию. Аноним опубликовал фото пистолета, формы медработника и бейджа с именем и должностью «медицинский брат-анестезист». Пользователи «Двача» решили деанонимизировать мужчину и обнаружили, что медбрат с такими же данными работает в Кировской области. Но проверка показала, что во время дежурства этого человека пациенты не умирали, а сам мужчина успешно прошёл детектор лжи. Тогда пользователи нашли ещё одного медика с такими же данными — на этот раз в пермской больнице.