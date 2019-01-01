Минздрав Пермского края проверит информацию об убийстве пациентов Ранее анонимный пользователь форума похвастался, что самовольно отключает пациентов от аппарата ИВЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 8 февраля, министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила в Instagram о том, что министерство начало проверку информации о том, что анестезист, убивающий пациентов, работает в пермской больнице.

«В настоящее время специалисты минздрава Пермского края и администрация учреждения проводят служебное расследование, создана комиссия с целью проверки указанных в сообщении фактов. До окончания проверки, говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно. Об итогах проверки обязательно сообщу», — написала министр.

Напомним, что ранее пользователь анонимного форума «Двач» написал пост о том, что самовольно отключает пациентов от аппарата ИВЛ, чтобы посмотреть на их агонию. Аноним опубликовал фото пистолета, формы медработника и бейджа с именем и должностью «врач-анестезист». Пользователи «Двача» решили деанонимизировать мужчину и обнаружили, что врач с такими же данными работает в Кировской области. Но проверка показала, что во время дежурства этого человека пациенты не умирали, а сам мужчина успешно прошел детектор лжи.Тогда пользователи нашли ещё одного врача с такими же данными — на этот раз в пермской больнице.