Объявлены повторные торги на разработку ПСД будущего пермского аквапарка Стоимость контракта снизилась на 23,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «СК «Олимпия-Пермь» вновь объявило торги на разработку проектно-сметной документации на строительство многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей. Максимальная стоимость контракта составляет 175,8 млн руб. Итоги торгов планируется подвести 23 марта.

Напомним, на первые торги не поступило ни одной заявки, хотя максимальная стоимость контракта была выше — 199,1 млн руб. Тюменская компания уже представила краевым властям концепцию аквапарка.