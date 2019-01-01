Дмитрий Енцов журналист Повторные торги по аквапарку будут объявлены в ближайшие дни Поделиться Поделиться Твитнуть

Экс-губернатор Пермского края, ныне министр экономразвития РФ Максим Решетников в ходе пресс-конференции в Перми 7 февраля заявил, что повторные торги по аквапарку будут объявлены в ближайшие дни.

«С моей точки зрения оснований для отказа от проекта нет. Попросил Дмитрия Николаевича (Махонина, - Ред.) уделить этому внимание. Проект нужный. Многие другие губернаторы тоже подходят к этой теме, поэтому нам надо поспешить. Я был недоволен срывом конкурса, минимущества обещает исправиться. В ближайшие дни конкурс снова будет объявлен», - пояснил Максим Решетников.

Напомним, о планах строительства аквапарка за счет краевого бюджета в октябре прошлого года заявил сам Максим Решетников.

Решено, что пермский аквапарк будет строить ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». В декабре объявлены а торги на разработку проектно-сметной документации при начальной стоимости 199,1 млн руб. Однако ни одно юрлицо не подало заявку.

Дислокация аквапарка выбирается из четырёх вариантов: на ул. Космонавта Леонова, 84 (напротив строящегося зоопарка, площадью 64 тыс. кв. м), на ул. Александра Щербакова, 102 (54 тыс. кв. м), на ул. Калинина, 84а (по соседству с будущей инфекционной больницей в Кировском районе, два участка площадью 288 тыс. кв. м), на пересечении ул. Архитектора Свиязева и ул. Карпинского (рядом со строящимся зоопарком, 105 тыс. кв. м).