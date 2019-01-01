Валерий Мазанов К делу осуждённого Андрея Зверева подключился СК Поделиться Поделиться Твитнуть

Житель Осы Андрей Зверев 20 мая 2019 года был признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание — 2 года и 3 месяца колонии. «Новый компаньон» неоднократно рассказывал об этой истории. Множество фактов в деле Зверева говорит о том, что он не был виновен в той аварии, а расследование проводилось с нарушениями, поскольку в его результатах был лично заинтересован начальник МО МВД «Осинский» Иван Дьяконов.

Мать осуждённого парня Светлана Зверева и его адвокаты добились того, что 25 ноября 2019 года было открыто производство по новым обстоятельствам, открывшимся уже после вынесения приговора. В числе таких обстоятельств — официально установленный конфликт интересов Ивана Дьяконова, о котором он не заявил в ходе расследования, и появление ещё одного свидетеля, чьи показания дополнительно подтверждают невиновность Андрея Зверева.

Постановлением зампрокурора Осинского района 27 января 2020 года материалы этого производства были переданы в Осинский межрайонный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю.

Однако 7 февраля первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю полковник Алексей Сердюков постановил, что «в целях обеспечения полноты и объективности проведения расследования» необходимо изъять материалы производства из Осинского отдела и передать его в следственный отдел по г. Чайковскому «для проведения дальнейшего расследования и принятия процессуального решения».

Ранее в следственном отделе по г. Чайковскому СУ СК РФ по Пермскому краю уже был зарегистрирован материал проверки по факту халатности сотрудников МО МВД «Осинский», допущенных в ходе расследования уголовного дела по обвинению Андрея Зверева.

Светлана Зверева сообщила «Новому компаньону», что очень рассчитывает на то, что расследование и принятие соответствующего «процессуального решения» будет достаточно оперативным. Ведь на основании проведённого с огромными нарушениями при личной заинтересованности начальника осинской полиции следствия был вынесен приговор, по которому её сын сегодня находится в колонии. И каждый день, проведённый им там, только умножает беззаконие и несправедливость.



