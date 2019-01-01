Григорий Серёдкин Тренер «Пармы» станет участником «Матча всех звёзд» Единой лиги ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Старший тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков приглашён в тренерский штаб команды на «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ. Он станет ассистентом главного тренера «Сборной звёзд России» Евгения Пашутина, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Напомним, три игрока «Пармы» также примут участие в показательной игре. В состав сборной «Звёзд России» вошли Артём Забелин и Максим Григорьев. А литовский защитник Адас Юшкявичюс будет играть за сборную «Звёзд мира».

Вячеслав Шушаков, старший тренер БК «Парма»:

— Было приятно и неожиданно получить звонок от главного тренера «Локо» Евгения Пашутина с приглашением к участию в «Матче всех звёзд»! Благодарю руководство Единой лиги ВТБ в лице Сергея Кущенко и Илоны Корстин за доверие, и лично Евгения Пашутина — за приглашение на праздник баскетбола! «Матч всех звёзд» — это неординарное и яркое событие. У меня всегда было желание оказаться в гуще этих событий и сейчас появилась отличная возможность стать участником такого грандиозного мероприятия.

«Матч всех звёзд» состоится в Москве на «ВТБ Арене» , в воскресенье, 16 февраля. Это показательный баскетбольный матч, который пройдёт уже в четвёртый раз. За всё время в нём приняли участие три игрока «Пармы»: в 2018 году — Иван Ухов и Коди Миллер-Макинтайр, в 2019 году — Рашард Келли.