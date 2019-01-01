Дмитрий Енцов журналист Сразу три игрока «Пармы» станут участниками «Матча всех звёзд» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Подведены итоги отбора участников «Матча всех звёзд» баскетбольной Единой лиги ВТБ в две команды — «Сборная звёзд России» и «Сборная звёзд мира». Обе команды набираются исключительно из участников лиги.

В первую сборную вошли два игрока пермской «Пармы» — защитник Максим Григорьев и центровой Артём Забелин. Во вторую сборную — литовский защитник Адас Юшкевичус.

По три представителя в обеих сборных имеют ещё три клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

Матч состоится 16 февраля в Москве.

Напомним, «Матч всех звёзд» проводился три раза. За это время участие в нём принимали три игрока «Пармы»: в 2018 году — Иван Ухов и американец Коди Миллер-Макинтайр, в 2019 году — американец Рашард Келли.

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