Мария Сыропятова За размещение киосков и павильонов в Перми вновь стали наказывать Поделиться Поделиться Твитнуть

Собственников земель и их представителей начали вновь привлекать к ответственности за нарушение правил благоустройства Перми, не разрешающих размещение киосков и павильонов на придомовых территориях.

В распоряжении «Нового компаньона» есть три уведомления о явке на составление протокола: по одному в Кировском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. При этом чиновники пытаются впервые применить новые статьи краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», автором которых стал глава Перми Дмитрий Самойлов.

Напомним, что пункт правил благоустройства, за нарушение которого может быть назначена санкция, был предметом длительного разбирательства городских властей с предпринимателями. Оно завершилось только в декабре 2019 года определением Конституционного суда, мнения по поводу которого у предпринимателей и администрации Перми вновь разошлись. Обе стороны конфликта считают, что одержали победу.

В январе 2020 года переговоры по поводу спорного пункта правил продолжились на рабочей группе по нестационарной торговле при бизнес-омбудсмене Анатолии Маховикове. По его словам, он направил на имя главы Перми Дмитрия Самойлова письмо, в котором просил районные администрации повременить с выписыванием протоколов до завершения переговорного процесса.

«Чрезмерная активность районных администраций точно не работает на стабилизацию ситуации, — заявил Маховиков. — Сейчас мы пытаемся найти консенсус и совместно выработать сбалансированное решение. Те администрации районов Перми, которые начали процедуру составления протоколов, сейчас действуют с политической точки зрения некорректно. Да, пока такое право у них есть. Рекомендовал бы предпринимателям идти в суд и оспаривать протоколы, вне зависимости от того, что им в дальнейшем могут выписать предупреждение или штраф. Есть риск, что если мы не достигнем согласия в переговорном процессе, то эти иски будут проиграны администрациями районов. А значит, их предписания станут недействительными».

Руководитель ассоциации «За защиту НТО» Екатерина Безгодова подтвердила, что сейчас стороны ищут компромисс, чтобы привести правила в соответствие с решением Конституционного суда:

«Мы всегда за переговоры, но, на наш взгляд, они предполагают прекращение действий с обеих сторон. Предприниматели и представители ТСЖ не ставят новые киоски и павильоны, а им, в свою очередь, не должны выписываться протоколы. Поэтому сейчас действия районных администраций у нас вызывают непонимание».

Оперативно от администрации Перми получить комментарий не удалось.