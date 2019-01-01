Дмитрий Махонин «нагнал» себе подписчиков через Instagram Максима Решетникова За сутки количество читателей аккаунта нового врио губернатора выросло в 3,5 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин воспользовался Instagram-аккаунтом предыдущего главы региона Максима Решетникова, чтобы пригласить читателей в свой аккаунт.

«За последнее время Instagram доказал что является хорошим каналом связи между вами и руководителем региона. Сюда вы задаёте вопросы, на которые получаете ответ. Считаю, что эта практика должна быть продолжена, поэтому я вас приглашаю на свою страницу в Instagram — @mahonindn. Также хочу сказать, что все вопросы, которые вы задавали предыдущему руководителю региона, получат ответ. Мы постараемся в ближайшее время вас проинформировать».

Напомним, ранее Максим Решетников сообщил, что передаёт свой Instagram со 105 тыс. подписчиков Дмитрию Махонину, так как аккаунт заводился именно для губернатора Пермского края. Однако Дмитрий Махонин предложением не воспользовался и обозначил свой аккаунт как принадлежащий губернатору Пермского края, опубликовав в нём запись о некачественной уборке снега.

На утро 10 февраля в его аккаунте было 5,5 тыс. подписчиков. Обращение Махонина в аккаунте Максима Решетникова просмотрели 40 тыс. человек. На утро 11 февраля в аккаунте Дмитрия Махонина 17,8 тыс. подписчиков.