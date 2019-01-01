Дмитрий Махонин задался вопросом уборки снега в Перми Врио главы Пермского края не стал пользоваться Instagram Максима Решетникова Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин изменил личные данные в своём аккаунте в Instagram. Если раньше его должность была обозначена как начальник управления контроля ТЭК ФАС РФ, то теперь — глава Пермского края.

Первой записью на новом посту стала фотография заснеженного Комсомольского проспекта:

Ночь была снежная. Интересно, как город будет очищен к обеду... Пока техники на улицах явно недостаточно. Будем проверять.

Напомним, ранее жители Перми жаловались в соцсетях на некачественную уборку снега, связывая это с уходом из региона предыдущего губернатора Максима Решетникова. При этом аккаунт Максима Решетникова был каналом связи с гражданами. При переходе в федеральное правительство он отметил, что передаст свой аккаунт со 105 тыс, подписчиков следующему губернатору. Однако Дмитрий Махонин пока не начал им пользоваться. Число подписчиков в его аккаунте выросло до 4,3 тыс. с 800 с момента назначения — 7 февраля.