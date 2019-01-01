Дмитрий Енцов журналист Максим Решетников передаст губернаторский instagram Дмитрию Махонину В аккаунте 105 тыс. подписчиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Экс-губернатор Пермского края а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что передаёт свой «губернаторский» instagram Дмитрию Махонину, назначенного накануне врио главы региона.

«Это не мой личный instagram, а instagram губернатора Пермского края. Поэтому передаю его Дмитрию Николаевичу (Махонину, — Ред.). Надеюсь, что сменив аватарку и указав новую фамилию в профиле он будет также активно работать на этой площадке. Это коммуникация с гражданами. Это история обещаний, побед и неудач. Я заведу новый инстаграм как министр. Но очень буду скучать по нашему общению. Спасибо, что были вместе три года», — заявил Максим Решетников в ходе пресс-конференции 7 февраля.

Отметим, что первая публикация-пост на страничке Максима Решетникова появилась 22 марта 2017 года. К настоящему моменту на неё подписано 105 тыс. пользователей. За это время сделано 676 публикаций и проведено несколько прямых эфиров.