Росстат: за 10 лет население Прикамья сократилось на 40 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Данные, полученные по итогам всероссийской переписи 2020 года, могут подтвердить прогнозы о снижении численности жителей Пермского края. Об этом сообщает Росстат.

Напомним, в 2020 году во всех регионах России пройдёт перепись населения. Впервые её можно будет пройти онлайн.

Как отмечают в Росстате, в последние 10 лет в Прикамье наблюдались годы активного роста численности за счёт как миграционных процессов, так и естественного движения населения, в другие периоды численность сокращалась.

В итоге, по предварительной оценке, численность населения края с 2010 года сократилась на 39 тыс. 975 человек и составила на 1 января 2020 года 2 млн 599 тыс. 301 человек.

Для проведения переписи в октябре 2020 года в крае будут наняты 4,7 тыс. переписчиков, а также 789 контролёров полевого уровня.