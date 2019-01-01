Жители Прикамья смогут пройти всероссийскую перепись населения онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае перепись населения пройдёт 1-31 октября 2020 года. При переписи будут использованы электронные и бумажные вопросники и три способа сбора сведений: самостоятельное заполнение респондентами электронных вопросников на портале госуслуг, опрос и заполнение переписчиком электронных вопросников на портативных устройствах, а также заполнение переписчиком бумажных вопросников.

По словам и.о.председателя правительства Пермского края Ольги Антипиной, информация, полученная в ходе переписи, станет основой для многих расчётов. К примеру, для расчётов бюджетных средств на развитие территорий.

Кроме того, пройти перепись можно в многофункциональных центрах и на специально организованных участках.