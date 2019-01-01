Дмитрий Енцов журналист Водитель автобуса рейса Чайковский — Пермь, попавшего в ДТП в конце января, за последний год восемь раз нарушал правила движения Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Кировского района Перми проверила ООО «Компания «Ваш попутчик» —перевозчика регулярного автобусного рейса по маршруту Чайковский — Пермь.

Напомним, 26 января этого года автобус рейса попал в ДТП с двумя автомобилями в Нытвенском округе. По уточнённым данным, пострадали 18 человек.

По информации прокуратуры, ДТП произошло по вине водителя автобуса, и он ранее нарушал правила.

«За период 2019—2020 годов лицо, управлявшее данным транспортным средством, восемь раз привлекалось к административной ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура нашла нарушения в деятельности самой компании-перевозчика. В частности, предрейсовый контроль технического состояния автобусов «проводился формально».

«В частности, допускался выход в рейс автобусов с неисправными световыми приборами, спидометрами и так далее. Также не осуществлялся послерейсовый медицинский осмотр водителей, не проходили они обучение и проверку знаний требований охраны труда, не было организовано проведение предварительных, периодических медицинских осмотров и обязательного психиатрического освидетельствования работников», — добавили в прокуратуре.

В адрес компании внесено представление об устранении нарушений.