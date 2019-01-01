Дмитрий Енцов журналист Из 15 пострадавших в ДТП с автобусом трое — в тяжёлом состоянии, девять — отпущены домой Поделиться Поделиться Твитнуть

По уточнённой информации министерства здравоохранения Пермского края, из 15 пострадавших в ДТП с автобусом в Нытвенском районе трое находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, и девять человек в итоге отпущены домой.

Напомним, ДТП произошло 26 января в 8:30 на 414-м км трассы М7 «Волга» (участок «съезд на Пермь»).

По предварительным данным ГИБДД, водитель рейсового автобуса КАВЗ (маршрут Пермь —Очёр) выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. В этот же грузовик врезался легковой Opel, который ехал в попутном направлении.