Дмитрий Енцовжурналист
В Пермском крае автобус столкнулся с двумя автомобилями: пострадали 15 человек
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В Пермском крае на 414-м км трассы М7 «Волга» около 9 часов утра произошло ДТП с участием рейсового автобуса Пермь — Очёр и двух автомобилей.
Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, в результате ДТП погибших нет, но госпитализированы 15 человек, в том числе один ребёнок.
В результате происшествия на участке трассы образовалась пробка.
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