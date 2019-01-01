Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае автобус столкнулся с двумя автомобилями: пострадали 15 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на 414-м км трассы М7 «Волга» около 9 часов утра произошло ДТП с участием рейсового автобуса Пермь — Очёр и двух автомобилей.

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, в результате ДТП погибших нет, но госпитализированы 15 человек, в том числе один ребёнок.

В результате происшествия на участке трассы образовалась пробка.