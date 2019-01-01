Дмитрий Енцов журналист Предварительно, ДТП в Нытвенском округе произошло по вине водителя автобуса Поделиться Поделиться Твитнуть

В ГУ МВД России по Пермскому краю уточнили информацию по крупному ДТП, которое случилось утром 26 января на трассе М7 «Волга».

Авария произошла в 8:30 в Нытвенском городском округе в районе поворота на Оханск.

«Водитель рейсового автобуса КАВЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Hyundai. Впоследствии с автомобилем Hyundai допустил столкновение водитель автомобиля Opel, движущийся в попутном направлении», — пояснили в полиции.

Что касается количества пострадавших, то в ГУ МВД уточняют информацию. Предварительно, пострадали три человека, по информации минтербеза – 15.

При этом после ДТП образовалась серьёзная пробка. В ГИБДД рекомендуют объезжать участок (414-й км трассы М7 «Волга») через Очёр, Верещагино и с. Карагай.