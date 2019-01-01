Дмитрий Махонин: Надо познакомиться с членами правительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин по итогам своего представления обозначил первые задачи в работе. По его словам, в первую очередь предстоит познакомиться с членами правительства Пермского края и главами территорий, а после этого реализовывать исполнение нацпроектов.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Сейчас надо вникнуть, надо познакомиться с членами правительства, обсудить вопросы с политическими партиями, депутатами Законодательного собрания, встретиться с главами и потом постепенно взвешенно, подхватывая инициативы, которые уже реализуются, ни в коем случае не остановить их, придать темп. В нацпроектах прописано то, реализация чего поможет региону в культуре, здравоохранении, бизнесе и экономике. Важно привлечение инвестиций и поддержка темпов привлечения инвесторов. Сейчас в регионе инвестиционный бум, развиваются нефтехимическое производство и прочие сферы. Они по работе мне хорошо знакомы. Важны и вопросы ценообразования. Всё надо реализовывать. Немножечко страшно, но с поддержкой коллег-профессионалов получится.