«Одним из основных приоритетов будет лозунг: конкуренция во всём» Дмитрий Махонин определил задачи на посту губернатора Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

7 февраля прошла церемония представления Дмитрия Махонина в качестве врио губернатора Пермского края. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, бывший глава региона Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты Госдумы Игорь Сапко и Алексей Бурнашов, сенатор Андрей Климов, депутаты Пермской городской думы.

В своих речах подпред похвалил успехи предыдущего губернатора Максима Решетникова, который, в свою очередь, отметил, что за прошедшие три недели хотел многое сказать жителям Пермского края. А новый глава региона Дмитрий Махонин уже успел определиться с девизом.

Игорь Комаров, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе:

— В период руководства Пермским краем Максим Геннадьевич (Решетников — ред.) и его команда придали развитию позитивную динамику, начали реализацию ряда проектов в социальной и экономической сферах, в рамках нацпроекотв определили основные задачи и параметры.

Из достижений — масштабные инфраструктурные проекты, развитие дорожно-транспортной сети региона, цифровизация системы здравоохранения и образования. За 2017—2019 годы построено 19 детских садов и 11 школ, более 100 ФАПов. Началась реализация на заводе Шпагина. Запущены объединяюющие процессы в территориях. Развиваются энергетика и строительство.

Хочу поблагодарить Максима Геннадьевича за работу.

Пермский край — один из наиболее экономически развитых регионов России. Уважаемый Дмитрий Николаевич (Махонин — ред.), вам предстоит большая работа, есть возможность проявить профессиональные, деловые и личные качества. Президент сформулировал задачи по качественному улучшению жизни людей. Это создание условий для повышения рождаемости, рост благосостояния граждан, модернизация первичного звена в здравоохранении.

В Пермском крае реализация нацпроектов — в активной фазе, необходимо не терять заданный темп и наращивать динамику. Проведённая Максимом Геннадьевичем работа позволит двигаться дальше и реализовать майские указы.

Отдельно в речах чиновников звучала тема грядущего 300-летия Перми.

Игорь Комаров:

— В 2023 году отмечается 300-летие Перми. Это одно из значимых событий в жизни региона, нужно продолжить подготовку. Здесь вы вправе ожидать слаженной работы федеральных и региональных властей. Дмитрий Николаевич, прошу обратить внимание на вопросы демографии и здравоохранения, на необходимость работы и улучшения показателей рождаемости и демографии, снижения смертности, взять на контроль вопросы ЖКХ и ремонта тепловых сетей, продолжить исполнение указания президента относительно аварийного фонда в Березниках. Ещё не введены дошкольные учреждения, необходимо создать дополнительные места для детей до трёх лет и продолжить решение проблемы обманутых дольщиков.

Дмитрий Николаевич — опытный управленец, хорошо знает Пермский край, здесь родился и вырос и состоялся как гражданин и как специалист. Многим прекрасно знаком, и важно, что проблемы края не будет изучать вновь, они ему близки и понятны. Работа в ФАС — это отличная школа жизни и опыт, он включает многие сферы жизни от экономики и финансов до решения юридических вопросов и правоохранительной деятельности. Дмитрий Николаевич, я убеждён, что ваши навыки, энергия и желание трудиться на благо жителей Пермского края будут способствовать развитию региона и приведут к успеху вас и вашу команду.

Далее слово взял бывший глава Прикамья Максим Решетников, который отметил, что провёл «непростые недели» после того, как перешёл в федеральное правительство.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ:

— Три недели я не был в крае, давно на столько не отлучался. Непростые три недели. Не потому, что у меня новые задачи и новые темпы, время на раскачку никто не даёт. А потому что многое хотел сказать, но пришлось ждать, пока Дмитрий Николаевич соберётся, а может, снова ждали 6 февраля. Теперь я здесь и имею возможность сказать, что за три года все стали отличной командой: правительство, депутаты, главы территорий, промышленники, труженики села, врачи, научное и бизнес-сообщество.

Я благодарю всех и каждого за то, что трудились в круглосуточном режим и зачастую делали существенно больше, чем казалось возможным. Огромное спасибо всем жителям, края которые подсказывали, поддерживали, критиковали, не были равнодушными. Помню, три года назад, в ночь на 7 февраля, я прилетел в Пермь, не знал, как всё сложится, было много волнения, но я верил в свои силы. Эти три года — это важнейший период в моей жизни, вызов, испытание, шанс.

Ни на одном из предыдущих мест работы я так много не общался с людьми, везде всегда много работал, но в таком взаимодействии — никогда. Радовался вместе с ними, когда удавалось изменить жизнь к лучшему. Что-то не получалось, но это давало силы двигаться дальше. Я заново узнал край и больше прирос к нему.

Понял, что значит отвечать за развитие одного из самых крупных регионов в стране и за судьбы 2,6 млн земляков. Здесь моя родина и родные, люди, которые мне поверили. Здесь останется часть меня. Остаются проекты и конкретные дела, которым дали старт. Теперь в федеральном правительстве больше возможностей влиять на судьбы всех регионов, но Пермский край займёт особое место в моем сердце. Не уверен, что это удастся отразить в федеральном бюджете, но будем работать.

Президент поддержал мою просьбу и поручил мне возглавить оргкомитет «Пермь-300». Призываю не расслабляться всех причастных. Задача — довести начатое до конца, обещаю приложить усилия и не прощаюсь. Рассчитываю, что поддержите Дмитрия Николаевича словом и делом. Мы все старались, много и ответственно работали, и мы — молодцы. Искренне верю, что всё лучшее в Пермском крае впереди.

Врио губернатора Дмитрий Махонин рассказал о своих приоритетах и обозначил свой лозунг. Также он сравнил Пермский край с паровозом и призвал научиться реализовывать начатые проекты до конца.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Я бы хотел сказать слова благодарности за оказанное доверие. В Пермском крае жили мои предки, живёт моя семья. Они находятся здесь, среди вас. За меня переживают больше, чем я сам. Я чувствую поддержку. Я никогда не терял связи с родным регионом, некоторые знают, что каждые выходные я здесь. Ментально я всегда оставался здесь. Всегда интересовала проблематика, чем живут люди, что происходит, каждое утро читал пермскую прессу. Впереди большие задачи, связанные с реализацией масштабных проектов, подготовка к юбилею Перми, реализация нацпроектов. Все они отражают проблематику региона, пронизаны образованием, наукой, культурой, инфраструктурой. Конечно, те масштабные проекты, которые запущены, должны быть реализованы до конца. И, в моём понимании, надо перестать менять концепции, а научиться реализовывать начатое до конца.

С одной стороны, работать в чём-то будет легко, а с другой — тяжело. Легко, потому что часть масштабных проектов уже запущена. Пермский край сродни аллегории паровоза, который стоял на запасном пути, а сейчас набрал бешеный темп. Тяжело, что темп надо поддерживать. Я хотел бы сказать слова благодарности людям, которые с вами работали. Я буду надеяться на поддержку в дальнейшем. Посмотрите в зал на людей — мы от вас не отстанем.

Хочу, чтобы вы понимали: всё, что делается, должно иметь основной приоритет. Жители, которые сейчас следят за событиями, живут своей жизнью. Задача: чтобы их жизнь стала хотя бы чуточку лучше. Не жить одним днём, а планировать минимум на 8—10 лет. Только тогда наступит стабильность, люди почувствуют позитивные изменения. Одним из основных приоритетов будет лозунг «Конкуренция во всём — экономике, образовании, социальной жизни, политической жизни». Без конкуренции будет стагнация. Рассчитываю на поддержку, так как одному с таким валом работы не справиться. Только команда может сделать что-то полезное. Слава богу, она создана. Призываю вас всех к консолидации. С богом!