Дмитрий Енцов журналист Врио губернатора Дмитрия Махонина будут представлять полпред и экс-губернатор Церемония начнётся в 14:00 Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 7 февраля, в Органном зале состоится официальное представление врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

В пресс-службе губернатора сообщили, что церемония начнётся в 14 часов.

На мероприятии будут присутствовать полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр экономического развития РФ и экс-губернатор Прикамья Максим Решетников.

Напомним, Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края накануне, 6 февраля.